الليبي عبدالفتاح فضل يواصل نجاحاته في تنظيم المباريات الودية والمعسكرات الاستعدادية في أوروبا

أعلن عبدالفتاح فضل، المسئول بشركة اندا ENDA للخدمات الرياضية، عن تواصله مع عدد من الفرق والمنتخبات الليبية، من أجل تنظيم معسكرات ومباريات ودية لها في الفترة المقبلة.

وقال “فضل” في تصريح لموقع “ريميسا”، إنه عرض تنظيم عدد من المباريات الودية لمنتخبنا الوطني للكرة مع المنتخبات الأوروبية على النحو التالي:

-تنظيم مبارة بين الدنمارك والسلوفاكيا تحت 21 عاما، وقام بعرض المباراتين علي كمال الترهوني من تاريخ 8 الي 16 يناير.

– بداية مارس منتخب لاتفيا سيقيم معسكر ه في انطاليا، مع احتمالية تواجد العراق والأردن، وقد عرض هذه المباريات علي كمال الترهوني مدير المنتخب الوطني.

كما كشف عن المعسكرات والبطولات التى سوف تقوم شركته بتنظيمها فى الفترة المقبلة، وهى كالتالي:

-من تاريخ 10 يناير الى 15 يناير، للبراعم تحت 15 السنة المشاركين من تركيا ، بلغاريا ، أوزبكستان ، جورجيا .

-من تاريخ 6 الى 15 يناير، بطولة مصغرة بين فينوربكشا ، انطاليا ،والانيا وبرمين ، في انطاليا.

-من تاريخ 28 يناير بطولة للمنتخبات تحت 16 السنة، بمشاركة التشيك، تونس، عمان، الهند ،الكويت، البحرين ….

-من تاريخ 23 مارس الي 31 مارس، بطولة للمنتخبات تحت 19 السنة، بمشاركة ، أوكرانيا ،كازاكستان ،لاتفيا، البحرين، احتمال تونس ومصر وعمان وقطر

وبخصوص نادي الاتحاد، فقد أوضح عبدالفتاح فضل أن الأمور لازالت غير واضحة المعالم ،نتيجة عدم الاستقرار في الدوري الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية