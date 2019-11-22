مراسم تتويج منتخبنا للرماية ببرونزية أفريقيا لمنافسات المسدس

أقيمت الأربعاء، مراسم توزيع جوائز بطولة أفريقيا للرماية بالمسدس 10 م (فرق)، والتي حصد فيها منتخبنا الوطني للعبة، الميدالية البرونزية.

وحل منتخبنا الوطني للرماية، الذي يتكون من الرماة ابراهيم مديهين، وفتحي بوكاره، ووليد عكوف، بالمرتبة الثالثة بالبطولة برصيد 1627 نقطة، فيما جاء المنتخب المصري فى المركز الأول والجزائر ثانيا.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من 7 رماة يشاركون في تخصصات “المسدس 10 متر، والمسدس السريع، وتراب”.

يذكر أن البطولة الأفريقية للرماية، انطلقت يوم 17 نوفمبر، بمشاركة رماة من الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وناميبيا والسنغال والغابون وجنوب أفريقيا والكاميرون وأنغولا ونيجيريا وكينيا وغانا.

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