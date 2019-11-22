“صولة” يكشف كواليس مفاوضات شبيبة القبائل الجزائري لضمه بالميركاتو الشتوي

كشف اللاعب الدولي محمد صولة، نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي الرفاع البحريني، عن تفاصيل وأسرار مفاوضات نادي شبيبة القبائل الجزائري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال صولة، في تصريحات لـ”ريميسا” إنه بالفعل كانت هناك مفاوضات من قبل مسؤولي نادي شبيبة القبائل في الفترة الماضية وتم الاتفاق على بعض التفاصيل، إلا أن الخلاف المادي بين إدارة الرقاع البحريني وإدارة شبيبة القبائل حال دون إتمام الصفقة.

ونفى صولة ما يتردد عن دخوله في مفاوضات مع أندية أخرى، بعد تداول بعض الأنباء عن مفاوضات مع فريق الاتفاق السعودي، موضحا أنه لا صحة لما يتردد في هذا الشأن.

يشار إلى أن صولة شارك بشكل أساسي في تشكيلة منتخبنا الوطني الأول في مباراتي تونس وتنزانيا بالجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وقدم اللاعب مستويات جيدة حيث حظي بإشادة الجميع.

الجدير بالذكر أن صولة يتواجد حاليا في تونس بعد حصوله على راحة سلبية لمدة 5 أيام من فريقه البحريني نظرا لتوقف الدوري البحريني بسبب بطولة “خليجي 24″، منوها إلى أنه يعاني من شد خفيف تعرض له في مباراة تنزانيا وبالتالي سيحتاج إلى برنامج علاجي يتابعه مع الطيب في تونس قبل العودة إلى البحرين.

ويقدم صوله مع فريق الرفاع مستويات مميزة منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث توج مؤخراً مع الفريق ببطولة كأس السوبر البحريني وهي أول بطولة يتوج بها اللاعب مع الرفاع منذ انضمامه إليه.

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