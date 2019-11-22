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القبلاوي مدربا لفريق مجيس العماني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المدرب الوطني في كرة اليد وليد القبلاوي وقع الخميس على كشوفات التعاقد مع فريق مجيس العماني الذي ينشط في دوري الممتاز بسلطنة عمان ليشرف على حظوظه.

القبلاوي يعمل حاليا في منصب المدرب المساعد لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الذي يتواجد حاليا في مدينة نابل التونسية استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو وبطولة العالم حيث يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا وأنغولا والغابون.

وبعد هذا التعاقد بات القبلاوي أول مدرب ليبي يعمل في منصب المدير الفني في سلطنة عمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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