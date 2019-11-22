القبلاوي مدربا لفريق مجيس العماني

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المدرب الوطني في كرة اليد وليد القبلاوي وقع الخميس على كشوفات التعاقد مع فريق مجيس العماني الذي ينشط في دوري الممتاز بسلطنة عمان ليشرف على حظوظه.

القبلاوي يعمل حاليا في منصب المدرب المساعد لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الذي يتواجد حاليا في مدينة نابل التونسية استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو وبطولة العالم حيث يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا وأنغولا والغابون.

وبعد هذا التعاقد بات القبلاوي أول مدرب ليبي يعمل في منصب المدير الفني في سلطنة عمان.

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