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خماسيات البراق تهزم النصر ضمن منافسات البطولة التنشيطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينظم نادي التحدي بطولة لكرة القدم الخماسية بمدينة بنغازي تقام على أرضية ملعب المدينة الرياضية حيث خسر النصر مواجهته أمام البراق بخمسة أهداف مقابل أربعة.

أهداف النصر في هذا اللقاء وبحسب مركزه الإعلامي جاءت بواسطة كابتن الفريق ربيع الحوتي بواقع هدفين وحميد العوامي هدفا، وهدف آخر سجله رضا المغربي.

يشار إلى أن فرق النصر والهلال والتحدي والبراق تشارك جميعها في هذه البطولة التنشيطية التي تقام خلال الفترة الحالية لمحاولة القضاء على حالة الركود في انتظار إعلان اتحاد الكرة عن انطلاق موسم اللعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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