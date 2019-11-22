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دورتموند وبادربون يفتتحان الجولة 12 من البوندسليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يفتتح بروسيا دورتموند وبادربون منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بلقائهما اليوم على ملعب ايدونا سيغنال بارك.

وسيخوض بروسيا المباراة فاقدا لخدمات لاعبه توماس ديلاني بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، والذي تأكد غيابه حتى يناير من العام المقبل.

وكان بروسيا قد خسر آخر مباراة له أمام غريمه بايرن ميونخ بأربعة أهداف للاشيء جعلته يتقهقر إلى المركز السادس في جدول البوندسليغا برصيد تسع عشرة نقطة، بينما يأتي بادربون في آخر الترتيب بأربع نقاط فقط جمعها من فوز وتعادل وحيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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