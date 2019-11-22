دورتموند وبادربون يفتتحان الجولة 12 من البوندسليغا

يفتتح بروسيا دورتموند وبادربون منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بلقائهما اليوم على ملعب ايدونا سيغنال بارك.

وسيخوض بروسيا المباراة فاقدا لخدمات لاعبه توماس ديلاني بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، والذي تأكد غيابه حتى يناير من العام المقبل.

وكان بروسيا قد خسر آخر مباراة له أمام غريمه بايرن ميونخ بأربعة أهداف للاشيء جعلته يتقهقر إلى المركز السادس في جدول البوندسليغا برصيد تسع عشرة نقطة، بينما يأتي بادربون في آخر الترتيب بأربع نقاط فقط جمعها من فوز وتعادل وحيد.

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