ليبيا تشارك في الاجتماعات التحضيرية لأولمبياد طوكيو

شاركت اللجنة الأولمبية الليبية في الاجتماع التحضيري الأفريقي لأولمبياد طوكيو 2020 والذي عقد بمدينة زنجبار بتنزانيا الأيام الماضية.

وأقيم الاجتماع خلال الفترة من 18 حتى 21 من الشهر الجاري بمشاركة لؤي الجطيلي مدير البرامج والعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الليبية إضافة إلى مسؤول برنامج التضامن الأولمبي هلال دبنون، وشهد مناقشة المخرجات من اجتماعات طوكيو ومراجعة الإجراءات التي اتخذت في الفترة الماضية .

وتعقد هذه الاجتماعات مع كل من لجنة التضامن الأولمبي ولجنة اعتماد البعثة ولجنة العلاقات باللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المشرفة على أولمبياد طوكيو 2020 فضلا عن عدة اجتماعات مع ممثلي اللجان الوطنية الأولمبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية