سلة النصر تصل تونس استعدادا للبطولة الأفريقية

وصلت بعثة فريق النصر لكرة السلة إلى تونس لبداية الاستعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي حيث أوقعت القرعة الفريق في المجموعة الرابعة التي تضم أندية المجمع البترولي الجزائري وفاب الكاميروني وفريق من النيجري.

في السياق ذاته عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع لاعب الأهلي طرابلس الساعدي محمد على سبيل الإعارة لينضم لتشكيلة الفريق حيث سبق للنصر ضم اللاعب اللبناني علي حيدر.

الساعات المقبلة ستشهد تعاقد النصر مع لاعبين أجانب جدد حيث وصل المدرب المصري طارق سليم إلى تونس ليشرف مجددا على حظوظ النصر بعدما كان المدرب الذي قاد الفريق في بطولة الدور الليبي لكرة السلة قبل موسمين وتحصل مع الفريق على اللقب.

النصر يغيب عنه أيضا في هذه البطولة مجموعة من الأسماء البارزة من بينها عبدالرازق التركي وإبراهيم عبدو وزين العابدين مكراز وخالد الأوجلي حيث يسعى الفريق بما يمتلكه من مجموعة حالية للوصول لنقطة بعيدة في البطولة.

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