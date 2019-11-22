اخبار الرياضة

سلة النصر تصل تونس استعدادا للبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة فريق النصر لكرة السلة إلى تونس لبداية الاستعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي حيث أوقعت القرعة الفريق في المجموعة الرابعة التي تضم أندية المجمع البترولي الجزائري وفاب الكاميروني وفريق من النيجري.

في السياق ذاته عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع لاعب الأهلي طرابلس الساعدي محمد على سبيل الإعارة لينضم لتشكيلة الفريق حيث سبق للنصر ضم اللاعب اللبناني علي حيدر.

الساعات المقبلة ستشهد تعاقد النصر مع لاعبين أجانب جدد حيث وصل المدرب المصري طارق سليم إلى تونس ليشرف مجددا على حظوظ النصر بعدما كان المدرب الذي قاد الفريق في بطولة الدور الليبي لكرة السلة قبل موسمين وتحصل مع الفريق على اللقب.

النصر يغيب عنه أيضا في هذه البطولة مجموعة من الأسماء البارزة من بينها عبدالرازق التركي وإبراهيم عبدو وزين العابدين مكراز وخالد الأوجلي حيث يسعى الفريق بما يمتلكه من مجموعة حالية للوصول لنقطة بعيدة في البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك