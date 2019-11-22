يوفنتوس يجدد الولاء مع كوادرادو

أعلن يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد ظهيره الكولومبي خوان كوادرادو حتى عام 2022.

وكشف البيانكونيري أنه اتفق مع كوادرادو لتمديد عقده لعامين ونصف لينتهي في صيف عام 2022 حيث يعد اللاعب من أهم أعمدة الفريق في المواسم الأخيرة.

وكانت إدارة السيدة العجوز قد حصلت على توقيع اللاعب الكولومبي بشكل نهائي في صيف 2017 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، حيث حقق 4 بطولات على مستوى الدوري الإيطالي و3 ألقاب لكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي .

ويعد كوادرادو ثاني لاعب يمدد عقده مع البيانكونيري هذا الأسبوع بعدما مدد لمدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف 2024.

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