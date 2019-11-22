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طقطق يكمل مهمة المنتخب ويعود للمصري البورسعيدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد المحترف الليبي بالملاعب المصرية مفتاح طقطق لصفوف فريقه المصري البورسعيدي مجددا عقب مشاركته رفقة المنتخب الوطني في الجولتين الأولى والثانية والمؤهلتين لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشارك طقطق في المران بصورة تدريجية حيث عمل الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة إيهاب جلال على عدم رفع الحمل البدني حيث خاض بعض التدريبات البدنية وخضع لجلسات الاستشفاء والتأهيل.

ويعتبر مفتاح طقطق من بين الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب المصري وقدم منذ قدومه للمصري البورسعيدي مردودا طيبا نال استحسان مشجعي الفريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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