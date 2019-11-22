طقطق يكمل مهمة المنتخب ويعود للمصري البورسعيدي

عاد المحترف الليبي بالملاعب المصرية مفتاح طقطق لصفوف فريقه المصري البورسعيدي مجددا عقب مشاركته رفقة المنتخب الوطني في الجولتين الأولى والثانية والمؤهلتين لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشارك طقطق في المران بصورة تدريجية حيث عمل الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة إيهاب جلال على عدم رفع الحمل البدني حيث خاض بعض التدريبات البدنية وخضع لجلسات الاستشفاء والتأهيل.

ويعتبر مفتاح طقطق من بين الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب المصري وقدم منذ قدومه للمصري البورسعيدي مردودا طيبا نال استحسان مشجعي الفريق.

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