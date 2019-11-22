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اليويفا يجري قرعة ملحق تصفيات اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سحبت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020 .

وكان 20 منتخباً قد ضمنوا التأهل بشكل مباشر إلى النهائيات ومن المقرر أن يتنافس في الملحق 16 منتخباً قسموا إلى أربع مجموعات حيث يتأهل كل منتخب متصدر لمجموعته إلى البطولة الأغلى في القارة العجوز على صعيد المنتخبات .

وهذه قرعة المجموعات من مجموعات الدور الفاصل لتصفيات اليورو :-

المجموعة الأولى: أيسلندا – رومانيا – بلغاريا – المجر

المجموعة الثانية: البوسنة – إيرلندا الشمالية – سلوفاكيا – جمهورية أيرلندا

المجموعة الثالثة: اسكتلندا – إسرائيل – النرويج – صربيا

المجموعة الرابعة: جورجيا – بلاروسيا – مقدونيا الشمالية- كوسوفو

وسيجرى اليويفا قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 في الـ30 نوفمبر الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست حيث ستنضم المنتخبات الأربعة إلى المنتخبات المتأهلة رسمياً في اليورو القادم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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