اليويفا يجري قرعة ملحق تصفيات اليورو

سحبت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020 .

وكان 20 منتخباً قد ضمنوا التأهل بشكل مباشر إلى النهائيات ومن المقرر أن يتنافس في الملحق 16 منتخباً قسموا إلى أربع مجموعات حيث يتأهل كل منتخب متصدر لمجموعته إلى البطولة الأغلى في القارة العجوز على صعيد المنتخبات .

وهذه قرعة المجموعات من مجموعات الدور الفاصل لتصفيات اليورو :-

المجموعة الأولى: أيسلندا – رومانيا – بلغاريا – المجر

المجموعة الثانية: البوسنة – إيرلندا الشمالية – سلوفاكيا – جمهورية أيرلندا

المجموعة الثالثة: اسكتلندا – إسرائيل – النرويج – صربيا

المجموعة الرابعة: جورجيا – بلاروسيا – مقدونيا الشمالية- كوسوفو

وسيجرى اليويفا قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 في الـ30 نوفمبر الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست حيث ستنضم المنتخبات الأربعة إلى المنتخبات المتأهلة رسمياً في اليورو القادم .

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