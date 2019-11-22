منتخب القوة البدنية للمكفوفين يحصد 12 ذهبية

تحصلت بعثة المنتخب الوطني في بطولة

رفع الأثقال للمكفوفين وضعاف البصر، على 12 قلادة ذهبية، في بطولتي العالم

وإفريقيا للقوة البدنية.

وتمكن الرباع “محمد حسن”

بفئة الكبار والأساتذة لوزن 125 من حصد ذهبيتين في فئة الكبار، وذهبيتين في فئة

الأساتذة ببطولة العالم، وعلى ذهبية في فئة الكبار وأخرى في فئة الأساتذة في بطولة

إفريقيا، وتحصل في الصدر على الترتيب الثالث عالميا في فئة الكبار والثاني في فئة

الأساتذة، بحسب الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة.

كما حصل الرباع الليبي “يوسف

شحاتة” على ذهبية الترتيب الأول إفريقيًّا وفضية الترتيب الثاني عالميًّا،

وبرونزية الترتيب الثالث عالميا في منافسات وزن 90 كيلوجراما، ضمن بطولة العالم

الرابعة عشر والإفريقية الأولى للقوة البدنية للمكفوفين.

وحصد الرباع الليبي “عز الدين

الهاين” ذهبية العالم وذهبية إفريقيا في القوة البدنية، وذهبية إفريقيا للصدر

ضمن فئة الناشئين.

يُذكر أن بطولة العالم للقوة البدنية

للمكفوفين أقيمت فعالياتها بالعاصمة المصرية القاهرة بين 15 و21 من نوفمبر الجاري.

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