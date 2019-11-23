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النصر يواجه الهلال وديا استعدادا للكونفدرالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعود فريق النصر ممثل ليبيا في منافسات الكونفدرالية إلى الواجهة الأفريقية من بوابة المشاركة في دور المجموعات حيث البداية ستكون من مواجهة دجوليبا المالي في الأول من شهر ديسمبر القادم.

وقبل ذلك يلتقي النصر الهلال في ملعب بنينا الأحد بحضور الجمهور على أن يتوجه الفريق بعدها إلى العاصمة المصرية القاهرة ويدخل المرحلة الأخيرة من التحضير استعدادا لانطلاق الجولة الأولى.

وبحسب تصريحات عضو مجلس إدارة النصر صلاح عبدالدائم لـ218 فإن الفريق يقترب من التعاقد مع مدافع محلي رفض الكشف عن اسمه، لكنه قال إن التعاقد معه بات مسألة ساعات فقط.

وبعد مشاركتهم رفقة المنتخب الوطني عاد خالد مجدي وزميله عبدالله بلعم للانخراط في تدريبات الفريق في بنغازي كما تم تعيين اللاعب السابق سعد الزياني ضمن الطاقم الفني للفريق بهدف تحسين الجوانب الفنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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