ميسي أفضل مهاجم لعام 2019

أخبار ليبيا24- خاص

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في العالم لسنة 2019 التي تقدمها شبكة ESPN سنويا.

وجاء نجم التانغو في الترتيب الأول متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي جاء ثانيا والفرنسي مبابي نجم باريس سان جرمان صاحب المركز الثالث.

ووصفت الشبكة الأمريكية موسم ميسي بغير المثالي بسبب خسارة رابطة أبطال أوروبا و”كوبا أمريكا”، إلا أنه كان مميزا بحسب الشبكة في إسبانيا بعد تتويجه بالدوري، ووصوله للهدف 600 وهي من أبرز الأمور التي اعتمدت في اختيار ميسي كأفضل مهاجم لسنة 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24