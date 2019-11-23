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المنتخب الوطني لكرة اليد ينهي معسكره في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره الثاني بمدينة نابل التونسية والذي تواصل لأكثر من عشرة أيام تحضيرا لخوض منافسات البطولة الأفريقية.

وشارك في المعسكر ثمانية لاعبين محترفين في الدوري التونسي حيث سيعتمد عليهم الطاقم الفني بقيادة المدرب محمد الصغير والمساعدان وليد القبلاوي ومحمد ارحومة

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد قد توجه إلى تونس في المعسكر الذي يضم ثمانية عشر لاعبا محليا حيث يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم والتي ستقام في مصر ألفين وواحد وعشرين حيث سيواجه كلا من المنتخب الغابوني والأنغولي والنيجيري على التوالي في منتصف يناير القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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