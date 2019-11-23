ليما تحتضن نهائي الليبرتادوريس المُثير

تستضيف العاصمة البيروفية ليما قمة كروية لاتينية خالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس بين حامل لقب النسخة الأخيرة ريفربليت الأرجنتيني وفلامينغو البرازيلي الطامح لكتابة التاريخ من جديد .

وستكون طموحات مارسيلو غاياردو حاضرة لتحقيق لقبه الثالث كمدرب مع الريفر والخامس في تاريخ النادي ليواصل كتابة صفحات التاريخ كلاعب ومدرب، والتتويج بالكأس الأغلى في أمريكا الجنوبية قد ينقله الموسم المقبل لخوض تجربة التدريب في الملاعب الأوروبية.

أما البرازيلي خوخي جيسوس مدرب فلامينغو فيأمل قيادة الفريق للقب طال انتظاره، حيث تعد نسخة هذا العام الأبرز للفريق البرازيلي منذ فترة طويلة بلاعبين شبان يتقدمهم قلبا الهجوم غابرييل باربوسا وبرونو هنريكي العاقدين العزم على إهداء الفريق اللقب الثاني بعد الأول عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين .

ويميل التاريخ للعملاق الأرجنتيني في المواجهات بين الفريقين في اثنتي عشرة مباراة في أغلب البطولات فيما الكفة تميل بأفضلية طفيفة حيث تفوق ريفربليت مرتين مقابل فوز وحيد لبطل البرازيل وكانت ركلات الترجيح حاسمة بانتصار لكل فريق .

وسيكون نهائي ليما المواجهة الخامسة التي تجمع الفريقين في أكبر بطولات الأندية في أمريكا الجنوبية بعد نسختي ألف وتسعمائة واثنين وثمانين وألفين وثمانية عشر، فيما تواجها أربع مرات في بطولة السوبر وكأس ميركوسور.

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