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سلة النصر تضم تايلر وتواصل الاستعداد للبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى فريق النصر إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي مايك تايلر والنيجيري يعقوبو ليكونا ضمن قائمة الفريق التي تستعد لتمثيل ليبيا في المرحلة الثانية من بطولة أفريقيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وجاء التعاقد مع هذه الأسماء بالإضافة إلى اللبناني علي حيدر بهدف ظهور الفريق بصورة مميزة في المنافسات الأفريقية عن طريق وكيل الأعمال الليبي يوسف عبدالجليل الذي أعلن عن هذه الصفقات عبر صفحة كرة السلة الليبية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويقع فريق النصر في مجموعة تضم أندية المجمع البترولي الجزائري وفاب البوليس المالي وas من النيجر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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