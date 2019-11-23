سلة النصر تضم تايلر وتواصل الاستعداد للبطولة الأفريقية

أنهى فريق النصر إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي مايك تايلر والنيجيري يعقوبو ليكونا ضمن قائمة الفريق التي تستعد لتمثيل ليبيا في المرحلة الثانية من بطولة أفريقيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وجاء التعاقد مع هذه الأسماء بالإضافة إلى اللبناني علي حيدر بهدف ظهور الفريق بصورة مميزة في المنافسات الأفريقية عن طريق وكيل الأعمال الليبي يوسف عبدالجليل الذي أعلن عن هذه الصفقات عبر صفحة كرة السلة الليبية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويقع فريق النصر في مجموعة تضم أندية المجمع البترولي الجزائري وفاب البوليس المالي وas من النيجر.

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