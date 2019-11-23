بادربون يفاجئ دورتموند في البوندسليغا

فرض بادربون التعادل على مضيفه بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لمثلها في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني والتي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وتقدم بادربون بهدفين في الدقيقتين الخامسة والسابعة والثلاثين عن طريق ستريلي مامبا، ليعزز جيرت هولتمان الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني عاد دورتموند لتقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق جادون سانشو ليضيف لاعب الوسط أكسيل فيستل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثمانين وتمكن ماركو رويس من تسجيل التعادل في الوقت بدل الضائع.

ليستقر دورتموند في المركز الخامس بعشرين نقطة في جدول ترتيب الدوري فيما لايزال بادربون يقبع في قاع الترتيب بخمس نقاط.

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