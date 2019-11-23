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بادربون يفاجئ دورتموند في البوندسليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرض بادربون التعادل على مضيفه بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لمثلها في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني والتي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وتقدم بادربون بهدفين في الدقيقتين الخامسة والسابعة والثلاثين عن طريق ستريلي مامبا، ليعزز جيرت هولتمان الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني عاد دورتموند لتقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق جادون سانشو ليضيف لاعب الوسط أكسيل فيستل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثمانين وتمكن ماركو رويس من تسجيل التعادل في الوقت بدل الضائع.

ليستقر دورتموند في المركز الخامس بعشرين نقطة في جدول ترتيب الدوري فيما لايزال بادربون يقبع في قاع الترتيب بخمس نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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