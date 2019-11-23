الفراعنة يتوجون بأمم أفريقيا تحت 23 عاما

تمكنت مصر من حصد لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخها بعدما تغلبت على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق ظهيره كريم العراقي، لكن كوت ديفوار تعادلت عبر أبو بكر دومبيا قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، إلا أن نجم البطولة رمضان صبحي أحرز هدف الفوز مع نهاية الشوط الإضافي الأول لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة ويتوجون باللقب القاري لأول مرة.

وضمنت منتخبات مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا التأهل مباشرة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ألفين وعشرين.

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