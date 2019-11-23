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الفراعنة يتوجون بأمم أفريقيا تحت 23 عاما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت مصر من حصد لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخها بعدما تغلبت على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق ظهيره كريم العراقي، لكن كوت ديفوار تعادلت عبر أبو بكر دومبيا قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، إلا أن نجم البطولة رمضان صبحي أحرز هدف الفوز مع نهاية الشوط الإضافي الأول لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة ويتوجون باللقب القاري لأول مرة.

وضمنت منتخبات مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا التأهل مباشرة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ألفين وعشرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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