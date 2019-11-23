الشلماني يجتمع بأندية المنطقة الشرقية لـ”بدء الممتاز”

اجتمع رئيس الاتحاد الفرعي بمدينة بنغازي إبراهيم الشلماني بمندوبي أندية النصر والأهلي بنغازي ودارنس والصداقة والهلال والتحدي والأنوار والأخضر وخليج سرت والتعاون لبحث سبل عودة الدوري الممتاز.

وأبدت الأندية موافقتها على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكنها اشترطت تحمّل اتحاد الكرة مصاريف التنقل والإقامة كما طالبت بعدم انتقال اللاعبين بين الأندية ولعب المباريات في الملاعب المعتمدة فقط.

واتفق الحضور على الاجتماع مجددا مساء السبت القادم حيث سيحمل السيد إبراهيم الشلماني طلباتهم وتوصياتهم إلى رئيس اتحاد الكرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية