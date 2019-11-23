برشلونة يحافظ على صدارة الليغا

حافظ برشلونة اليوم على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ليغانيس على ملعب دي بوتاركي بهدفين لهدف في المباراة الافتتاحية للأسبوع 14 من الدوري .

وسجل ليغانيس أولاً في الدقيقة 12 من المباراة عن طريق المغربي اليافع يوسف النصيري، فيما احتاج برشلونة إلى 53 دقيقة لتعديل النتيجة عن طريق الهداف لويس سواريز، ثم أضاف التشيلي ارتور فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 79 ومنح بذلك ثلاث نقاط إلى رصيد برشلونة حافظ بها على صدارة الليغا بـ28 نقطة تاركا ليغانيس يعاني في المركز الأخير بـ6 نقاط.

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