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برشلونة يحافظ على صدارة الليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ برشلونة اليوم على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ليغانيس على ملعب دي بوتاركي بهدفين لهدف في المباراة الافتتاحية للأسبوع 14 من الدوري .

وسجل ليغانيس أولاً في الدقيقة 12 من المباراة عن طريق المغربي اليافع يوسف النصيري، فيما احتاج برشلونة إلى 53 دقيقة لتعديل النتيجة عن طريق الهداف لويس سواريز، ثم أضاف التشيلي ارتور فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 79 ومنح بذلك ثلاث نقاط إلى رصيد برشلونة حافظ بها على صدارة الليغا بـ28 نقطة تاركا ليغانيس يعاني في المركز الأخير بـ6 نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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