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مورينيو ينجح بأول اختبار مع توتنهام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أول اختبار رسمي له مع ناديه الجديد توتنهام عندما تغلب بثلاثة أهداف لهدفين على فريق ويست هام يونايتد في افتتاح الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاءت أهداف السبيرز عن طريق الكوري سون في الدقيقة الـ36، والبرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة الـ43، وبعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق أضاف النجم هاري كين الهدف الثالث، وتمكن ميشيل انطونيو من تسجيل هدف تذليل الفارق لويست هام في الدقيقة الـ73، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع سجل أوغبونا الهدف الثاني لويست هام، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل ثلاثة لمصلحة توتنهام الذي صعد من المركز الـ14 إلى الـ5 مؤقتا بـ17 نقطة وبقي ويست هام في الترتيب الـ16 بـ13 نقطة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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