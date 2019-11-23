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اليوفي يواصل الصدارة على حساب أتلانتا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل فريق نادي يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تفوقه على فريق نادي أتلانتا بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري .

بادر أصحاب الأرض أتلانتا بالتسجيل في الدقيقة الـ56 عن طريق روبن جوسينس بعد أن أضاعوا ضربة جزاء في الدقيقة الـ17، لكن الضيوف اليوفنتيين لم يستسلموا بل سجلوا ثلاثة أهداف أرجنتينية.

وسجل أولا هيجواين هدف التعادل في الدقيقة الـ74، ثم عاد وسجل الثاني في الدقيقة الـ82، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل باولو ديبالا الهدف الثالث لليوفي الذي حافظ على صدارته للسيريا آ بـ35 نقطة، فيما ظل اتلانتا خامسا بـ22 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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