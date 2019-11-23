“بطاقة حمراء” إيطالية بوجه العنف المنزلي

خاض لاعبو كرة القدم في إيطاليا مبارياتهم السبت، وقد وضعوا خطا أحمر على وجوههم كجزء من مبادرة تستهدف العنف المنزلي ضد النساء.

وتتزامن الحملة مع “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” يوم الاثنين. وبدأ بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس ومنافسه اتالانتا، الحملة في المباراة الأولى بنهاية الأسبوع.

ويتم تنظيم مبادرة “أعطوا العنف ضد المرأة البطاقة الحمراء” (#unrossoallaviolenza) من قبل الدوري الإيطالي بالتعاون مع المنظمة الإنسانية الإيطالية WeWorld Onlus.

وستلحق الفتيات باللاعبين والحكام في ألعاب نهاية الأسبوع، حيث سيضعون علامة حمراء على وجوههم لرفع الوعي العام بالعنف ضد المرأة.

وقالت إدارة الدوري في بيان “في كل استاد سيتم عرض لافتة لتوعية الناس بأن البطاقة الحمراء الأكثر أهمية التي يجب تقديمها هي البطاقة المناهضة للعنف ضد النساء.”

وفي إيطاليا، قُتلت 142 امرأة من العنف المنزلي في عام 2018، وفقًا لمعهد البحوث الإيطالي Eures.

في السنوات الخمس الماضية ، كانت 538000 امرأة ضحية للإيذاء البدني أو الجنسي من قبل شركائهم، وفقًا لوكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية.

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