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سلة النصر تصل المغرب قبل التوجه إلى الكاميرون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر إلى المغرب وستنطلق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لبداية المشاركة في منافسات المرحلة الثانية من بطولة الأندية الأفريقية للعبة.

ووقع فريق النصر في مجموعة تضم أندية المجمع البترولي الجزائري وفاب الكاميروني وas من النيجر حيث عزز الفريق صفوفه بثلاثة أسماء محترفة وهم النيجيري يعقوبو والأمريكي ماك تايلر واللبناني علي حيدر.

بينما اختار الجهاز الفني اللاعب الليبي محمد الساعدي من الأهلي طرابلس كلاعب محلي يعزز صفوف النصر الذي يسعى للمضي قدما في المنافسات من أجل تقديم وجه مشرف في البطولة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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