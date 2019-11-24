التحدي مرزق يحتفل بمرور 35 عام على تأسيسه

أخبار ليبيا24- خاص

نظم نادي التحدي مرزق بمنطقة حج حجيل إحتفالية مرور 35 عام على تأسيس النادي

وشهدت الاحتفالية عدد من المنافسات منها سباق العدو الصحراوي لمسافة 3 كم لفئة الآمال و سباق للدراجات الصحراويه لمسافة 4كم

وأقيمت مباراة تكريمية في كرة القدم لقدامى التحدي لموسم 84/85 و موسم 87/88

هذا وقام النادي بتكريم عدد من الشخصيات التى تولت رئاسة الجمعية العمومية للنادي ورئاسة مجلس الإدارة وتكريم المتسابقين الفائزين في فعاليات الاحتفالية .

وشهدت الاحتفاليه حضور مجالس إدارات أندية منطقة مرزق وعدد غفير من الجماهير الرياضية

ويعتبر نادي التحدي مرزق من الأندية العريقة في الجنوب الليبي وسبق وأن حقق أبرز كأس الدرجة الثالثة على مستوى بلدية مرزق موسم 1984، والترتيب الأول لفئة الكبار على مستوى منطقة مرزق موسم 1986، وكأس الترتيب الأول لفئة الكبار فى كرة القدم على مستوى المنطقة الجنوبية سنة 1992، وبطولات في العاب القوى لفئة الناشئين سنة 2002، وكأس فئة الآمال لكرة اليد على مستوى المنطقة الجنوبية سنة 2014.

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