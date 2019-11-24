الهوني يودع البطولة العربية رفقة الترجي التونسي

ودع فريق الترجي التونسي منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال رفقة اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني عقب تعادل الفريق على أرضية ملعبه رادس مساء أمس بهدف لمثله وخسارته بركلات الترجيح.

الهوني شارك في اللقاء وخرج في دقائقه الأخيرة حيث افتتح الفريق المغربي التسجيل عن طريق عبدالغني معاوي وعدّل كوامي بونسو النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين لأصحاب الأرض.

وحسمت المباراة بركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي حيث اكتملت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل بهدف لمثله إذ جاء هدف الترجي في الذهاب عن طريق الهوني.

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