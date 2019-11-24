السيتي يرتقي للمركز الثالث.. وليفربول يواصل صدارة البريميرليغ

استطاع مانشستر سيتي التغلب على ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف وحيد في قمة المرحلة 13 من من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وتقدم البلوز منذ الدقيقة 21 عن طريق لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي، لكن البلجيكي كيفن دي بروين تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للسيتزن في الدقيقة 37 بعد مجهود فردي، لتنتهي المباراة بأفضلية السيتي في النهاية.

وبعد هذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة ليصعد للمركز الـ3 بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع ومتأخرا بنقطة عن ليستر سيتي الثاني.

وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي بعدما عاد بفوز صعب من ملعب سيلهيرتس بارك معقل كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة 13.

وافتتح السنغالي ساديو ماني أهداف المباراة في الدقيقة 49، لكن الإيفواري ويلفريد زاها تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 82، لينهي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو آمال أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني.

ورفع الريدز بذلك رصيده إلى 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني فيما توقف كريستال بالاس عند 15 نقطة في المرتبة 14 في جدول البريمرليغ.

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