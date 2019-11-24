التركي يقدم عروضا قوية في دوري السلة التونسي

قاد اللاعب الليبي المحترف في الملاعب التونسية لكرة السلة عبدالرازق التركي فريقه شبيبة المنازة لتحقيق الفوز على حساب جمعية الحمامات في إطار منافسات الدوري.

التركي تميز في اللقاء بتسجيله تسع عشرة نقطة، كما ساهم في الجانب الدفاعي بصورة واضحة بتحقيقه سبع عشرة متابعة ناجحة، حيث انتقلت المباراة بحماستها للأشواط الإضافية.

ويشرف على تدريب التركي في فريق شبيبة المنازة المدرب التونسي سفيان الموحلي الذي وبحسب صفحة كرة السلة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد أشرف على تدريب فريق المروج موسم 2009- 2010.

ويلعب عبدالرازق رفقة فريق شبيبة المنازة هذا الموسم بعد توقف نشاط اللعبة في ليبيا بنظام الإعارة لموسم قابل للتجديد.

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