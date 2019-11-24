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نادال يقود إسبانيا لنهائي كأس ديفز للتنس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد المصنف الأول عالميا رافائيل نادال منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس ديفز للتنس بعد غياب دام سبع سنوات إثر تخطيه في نصف النهائي عقبة المنتخب البريطاني بفوزين مقابل فوز واحد.

وتمكن نادال من قيادة إسبانيا للنهائي بعدما عدل النتيجة أمام بريطانيا بفوز كاسح على دانييل إيفانز بمجموعتين نظيفتين بستة مقابل أربعة، وستة لصفر في المجموعة الثانية.

وفي المباراة الحاسمة استطاعت إسبانيا وبمساهمة نادال في فريق الزوجي إلى جانب لوبيز الفوز على جيمي موراي ونيل سكوبسكي بمجموعتين نظيفتين في ساعتين وست عشرة دقيقة من المنافسة.

وتطمح إسبانيا مستضيفة هذه النسخة لاستعادة طعم التتويج بالبطولة الغائبة منذ عام ألفين وأحد عشر وحصد اللقب السادس في تاريخها عندما تواجه كندا التي أطاحت بروسيا في مفاجأة كبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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