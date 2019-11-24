برشلونة والريال يواصلان صراع الصدارة

يوم للريمونتادا في الصراع على صدارة الدوري الإسباني، فضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، اتلتيكو يتعثر، أما برشلونة وريال مدريد يعودان من بعيد ويحصدان النقاط كاملة ويواصلان صراعهما على صدارة اللاليغا.

وتألق اليافع المغربي يوسف النصيري على ملعب دي بوتاركي بتسجل الهدف الأول لفريقه ليغانيس في شباك برشلونة عند الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول، وحاول بعدها زميله أوسكار تسجيل الثاني فلم يحالفْه الحظ، كما لم يحالف لويس سواريز وجيرارد بيكيه في ضربتين رأسيتين، ولكن إصرار سواريز على إدخال الكرة بالرأس جعله يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثالثة والخمسين بعد عرضية من ميسي.

وشهدت الدقيقة الثمانون تسجيل البديل ارتورو فيدال هدف الفوز للبارسا الذي حافظ به على صدارة اللاليغا بثمان وعشرين نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد الذي فاز هو الآخر على ريال سوسيداد بعد أن كان متأخرا منذ الدقيقة الثانية في المباراة بهدف ويليان دي سيلفا الذي استغل خطأ فادحا من راموس، وكاد سوسيداد أن يضاعف النتيجة لكن كورتوا يتصدى كما تألق حارس سوسيداد “راميريز” في الجهة المقابلة.

لكنه لم يصمدْ طويلا فقد ظهر الهداف كريم بنزيما ليعدل الكفة للنادي الأبيض بعد عرضية من لوكا مودريتش الذي مرر كرة أخرى إلى فالفيردي ليسجل منها الهدف الثاني للمرينغي، بعدها هاجم سوسيداد طمعا في التعديل، فكلفه ذلك هدفا ثالثا أهداه بنزيما إلى مودريتش، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لواحد.

وتصادم نادي العاصمة الآخر اتلتيكو مع الطموح غرناطة ولم يستطع أكثر من خطف نقطة التعادل، فبعد أن كان اتلتيكو متقدما بهدف رونان لودي في الدقيقة الستين عاد غرناطة على أرضه بعد سبع دقائق وسجل التعادل عن طريق جيرمان سانشيز، لتمر الدقائق وتضيع معها عديد الفرص إلى نهاية المباراة، ليبقى اتلتيكو ثالثا بخمس وعشرين نقطة، وغرناطة بإحدى وعشرين نقطة في الترتيب السادس من الدوري الإسباني.

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