الورفلي يتأهل مع الرجاء لربع نهائي البطولة العربية

ساهم مدافع المنتخب الوطني سند الورفلي في تأهل فريقه الرجاء إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد التعادل في مباراة الإياب أمام غريمه الوداد بأربعة أهداف لمثلها.

ولعب الورفلي المباراة كاملة بعد التحاقه بالفريق بأيام قليلة ومشاركته رفقة المنتخب الوطني بمباراتي تصفيات الكان أمام تونس وتنزانيا.

وكان الرجاء متأخرا في النتيجة بأربعة أهداف لهدف حتى الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة ليسجل ثلاثة أهداف متتالية ويطيح بغريمه الوداد من البطولة العربية.

ويواصل المدافع الليبي بذلك تألقه بوصوله إلى دور الثمانية من البطولة العربية بمجموع المباراتين بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لمثله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية