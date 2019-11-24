الهلال يتوج بأبطال آسيا للمرة الثالثة من 19 عاماً

توج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة منذ 19 عاماً في تاريخه إثر فوزه في إياب النهائي على أوراوا ريد دايمونز الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة سايتاما اليابانية.

وسجل أهداف الهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة والسبعين، ليعزز هداف البطولة الفرنسي بافاتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد في الرياض، ليحرز الهلال اللقب الآسيوي الثالث في تاريخه بعد عامي 1992، وعام 2000.

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