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الهلال يتوج بأبطال آسيا للمرة الثالثة من 19 عاماً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة منذ 19 عاماً في تاريخه إثر فوزه في إياب النهائي على أوراوا ريد دايمونز الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة سايتاما اليابانية.

وسجل أهداف الهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة والسبعين، ليعزز هداف البطولة الفرنسي بافاتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد في الرياض، ليحرز الهلال اللقب الآسيوي الثالث في تاريخه بعد عامي 1992، وعام 2000.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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