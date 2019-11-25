نادال يقود بلاده لتحقيق لقب سادس بكأس ديفيس

حقق المصنف أول عالمياً، رافائيل نادال، فوزاً جديداً بعد تغلبه على نظيره الكندي 2-صفر، في نهائي النسخة الأولى من الحلة الجديدة لكأس ديفيس لكرة المضرب، الأحد.

وبهذا الفوز قاد نادال منتخب إسبانيا إلى لقبه السادس، حيث سبق لإسبانيا أن توجت في أعوام 2000 و2004 و2008 و2009 و2011، وخسرت النهائي أعوام 1965 و1967 و2003 و2012، في حين كانت كندا تخوض النهائي الأول لها على الإطلاق في البطولة، التي أقيمت بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على 4 أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على 6 مجموعات.

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