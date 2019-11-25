قبل موقعة دجوليبا المالي.. النصر يهزم الهلال ودياً

جمع الاختبار الودي الأخير لفريق النصر قبل بداية الجولة الأولى من دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، بجاره الهلال في ملعب بنينا بحضور الجمهور، وهي الودية الأخيرة التي تسبق الاختبار الأفريقي لفريق النصر أمام دجوليبا المالي في الأول من شهر ديسمبر.

ولم يرتق الشوط الأول من المباراة للمستوى الفني المطلوب حيث غلب الحذر على الفريقين واتضح ابتعادهما عن رتم المباريات رغم الخطورة التي خلقها فريق الهلال بعض الشيء في مناسبات معدودة فقط.

وفي الحصة الثانية بدا على الككلي مدرب النصر اعتبار هذه المباراة بظروف مشابهة لمواجهة دجوليبا مساء الأحد القادم في استاد القاهرة فقام بإدخال الثنائي أحمد الهرام والكاميروني جونيور وتحسن الفريق نوعا ما بينما انخفض المستوى الفني لفريق الهلال.

وكانت البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم يحيى الوحيشي في وجه الثنائي أحمد الهرام من النصر وعلي الشريف من الهلال اللقطة الوحيدة التي عكرت الأجواء الودية بين الفريقين.

النصر بحث عن الفوز المعنوي قبل الاستحقاق الأفريقي وهذا ما تحصل عليه من لاعبه أسامة البدوي برأسية قاتلة قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق لتنتهي المباراة لصالح النصر.

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