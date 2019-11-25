منتخب اليد يختتم معسكره الثاني في تونس

أكمل المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره الثاني بمدينة نابل التونسية استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس شهر يناير القادم بمشاركة جميع منتخبات القارة عدا السنغال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ومنافسات كأس العالم في مصر.

وأجرى المنتخب مجموعة من المباريات وحقق نتائج إيجابية بقيادة المدرب التونسي محمد علي الصغير الذي يسعى لخلق الانسجام بين اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة القادمة بأفضل صورة إيجابية ممكنة.

وسينطلق المعسكر الثالث بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة اليد في الأول من شهر ديسمبر القادم وحتى منتصفه وسيدخل المنتخب في مراحله الأخيرة التحضيرية للمشاركة الأفريقية.

ووقع المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الغابون وأنجولا ونيجيريا حيث ستكون أول مباراة له في البطولة أمام الغابوني في السادس عشر من شهر يناير بقاعة الحمامات للألعاب الرياضية.

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