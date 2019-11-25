الكريكشي يجتمع مع الزروق لدعم قنبور قبل الأولمبياد

اجتمع رئيس الاتحاد العام للتجديف نورالدين الكريكشي مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق بمقره في طرابلس بغية وضع الترتيبات اللازمة لدعم الرياضي الليبي حسين قنبور الذي يستعد لتمثيل ليبيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وخلص الاجتماع إلى دخول قنبور في برنامج استعدادي يبدأ بداية الشهر القادم في تونس كمرحلة أولى على أن يتم الترتيب لمعسكر آخر سيكون في واحد من الدول الأوروبية فرنسا أو إيطاليا لدعم الرياضي الشاب.

وكان حسين قنبور قد تأهل لدور الألعاب الأولمبية في طوكيو عندما تفوق في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في تونس شهر أكتوبر الماضي.

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