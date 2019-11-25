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الكريكشي يجتمع مع الزروق لدعم قنبور قبل الأولمبياد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس الاتحاد العام للتجديف نورالدين الكريكشي مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق بمقره في طرابلس بغية وضع الترتيبات اللازمة لدعم الرياضي الليبي حسين قنبور الذي يستعد لتمثيل ليبيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وخلص الاجتماع إلى دخول قنبور في برنامج استعدادي يبدأ بداية الشهر القادم في تونس كمرحلة أولى على أن يتم الترتيب لمعسكر آخر سيكون في واحد من الدول الأوروبية فرنسا أو إيطاليا لدعم الرياضي الشاب.

وكان حسين قنبور قد تأهل لدور الألعاب الأولمبية في طوكيو عندما تفوق في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في تونس شهر أكتوبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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