الليبي جلال شاهين يحرز فضية “جوفن هل” للشطرنج

توج الشطرنجي جلال شاهين بالميدالية الفضية ضمن بطولة “جوفن هل” للشطرنج الديناميكي والتي احتضنتها أسكتلندا.

وتمكن شاهين من المنافسة بشكل أقوى خلال البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الأسكتلندي للشطرنج حيث حصد أربع نقاط من خمس جولات خاضها أمام منافسه الأسكتلندي ديريك صاحب الخمس نقاط.

واحتل الأسكتلندي أليكس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ونصف ليحصد الميدالية البرونزية في البطولة التي شارك فيها ثلاثون شطرنجيا مثلوا العديد من الأندية من مختلف أسكلتندا.

وكان جلال شاهين قد توج بالعديد من البطولات في إنجلترا وأسكتلندا حيث سبق له أن حصد ست ميداليات في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الأسكلتندي بواقع ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث برونزيات ليواصل تألقه في الفترة الأخيرة.

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