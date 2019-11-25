اخبار الرياضة

منتخب الصالات يبدأ معسكره في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكره الداخلي في مدينة مصراتة وذلك تحضيرا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا والتي ستحتضنها المغرب في يناير القادم.

وشارك 19 لاعبا في معسكر المنتخب الوطني من عدة أندية محلية وذلك بعد التأهل إلى أمم أفريقيا، حيث سيواصل المنتخب استعداداته حاليا في مصراتة، ويتخلل المعسكر العديد من المباريات التحضيرية الودية لوضع اللمسات الأخيرة والمشاركة بصورة مشرفة في البطولة الأفريقية .

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعدما تغلب على المنتخب الجزائري باثني عشر هدفا مقابل ستة في مجموع مباراتي التصفيات المؤهلة للحدث الأفريقي، ومن المقرر أن تتأهل ثلاث منتخبات من أمم أفريقيا إلى كأس العالم والتي ستحتضنها ليتوانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك