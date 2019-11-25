منتخب الصالات يبدأ معسكره في مصراتة

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكره الداخلي في مدينة مصراتة وذلك تحضيرا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا والتي ستحتضنها المغرب في يناير القادم.

وشارك 19 لاعبا في معسكر المنتخب الوطني من عدة أندية محلية وذلك بعد التأهل إلى أمم أفريقيا، حيث سيواصل المنتخب استعداداته حاليا في مصراتة، ويتخلل المعسكر العديد من المباريات التحضيرية الودية لوضع اللمسات الأخيرة والمشاركة بصورة مشرفة في البطولة الأفريقية .

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعدما تغلب على المنتخب الجزائري باثني عشر هدفا مقابل ستة في مجموع مباراتي التصفيات المؤهلة للحدث الأفريقي، ومن المقرر أن تتأهل ثلاث منتخبات من أمم أفريقيا إلى كأس العالم والتي ستحتضنها ليتوانيا.

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