إسبانيا تتوج بكأس ديفز للمرة السادسة في تاريخها

توج منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس ديفز للتنس للمرة السادسة في تاريخها بفوزه في النهائي على منتخب كندا بمباراتين دون مقابل .

وتقدمت إسبانيا في المباراة الأولى عقب فوز روبيرتو باوتيستا على فيليكس أليازيم بمجموعتين دون مقابل تفاصيلها سبعة مقابل ستة في المجموعة الأولى وستة لثلاثة في الثانية ، في المباراة التي تواصلت لساعة وتسع وأربعين دقيقة .

أما في المباراة الثانية فتمكن المصنف الأول عالميا رافائيل نادال من فرض سيطرة إسبانيا بعد تغلبه على دينيس شبوفالوف بستة مقابل ثلاثة وسبعة مقابل ستة لينهي الماتادور الإسباني طموحات كندا في التتويج باللقب ويعود لحصد كأس ديفز بعد غياب منذ عام ألفين وأحد عشر .

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