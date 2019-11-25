اليونايتد يفرط بالفوز أمام شيفيلد

فرط مانشستر يونايتد في النقاط الثلاث أمام مضيفه شيفيلد يونايتد بعدما تعادل معه بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة التاسعة عشرة عبر جون فليك، وفي الشوط الثاني واصل شيفيلد تقدمه ليسجل الهدف الثاني عن طريق ليس موسيت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

لكن الشياطين الحمر تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق عن طريق الشاب براندون ويليامز في الدقيقة الثانية والسبعين، ومايسون غرينوود في الدقيقة السابعة والسبعين بعد عرضية راشفورد، قبل أن يحرز راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وتمكن ماكبورني من تسجيل التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليتقدم شيفيلد للمرتبة السادسة بثماني عشرة نقطة، فيما لايزال مانشستر يونايتد يبحث عن الخروج من نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية