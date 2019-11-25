فريق النصر للسلة يصل إلى الكاميرون

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة إلى الكاميرون من أجل تمثيلِ ليبيا في المرحلة الثانية لتصفيات الدور الثاني من بطولة أفريقيا للأندية البطلة وكان في استقبال الفريق الدكتور محمد الخيتوني سفير ليبيا لدى الكاميرون.

وكان النصر قد تعاقد مع اللاعبِين المحترفين الأمريكي مايك تايلر والنيجيري يعقوبو واللبناني علي حيدر بالإضافَةِ إلى اللاعب الليبي محمد الساعدي من الأهلي طرابلس ليكونَوا ضمنَ قائمةِ الفريقِ استعدادا للبطولةِ التي ستقام في العاصمَةِ الكاميرونية ياوندي .

ويقع النصر في مجموعة تضمّ أندية المجمّعِ البترولي الجزائري وفاب الكاميروني والبوليس المالي وas من النيجر .

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