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فريق النصر للسلة يصل إلى الكاميرون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة إلى الكاميرون من أجل تمثيلِ ليبيا في المرحلة الثانية لتصفيات الدور الثاني من بطولة أفريقيا للأندية البطلة وكان في استقبال الفريق الدكتور محمد الخيتوني سفير ليبيا لدى الكاميرون.

وكان النصر قد تعاقد مع اللاعبِين المحترفين الأمريكي مايك تايلر والنيجيري يعقوبو واللبناني علي حيدر بالإضافَةِ إلى اللاعب الليبي محمد الساعدي من الأهلي طرابلس ليكونَوا ضمنَ قائمةِ الفريقِ استعدادا للبطولةِ التي ستقام في العاصمَةِ الكاميرونية ياوندي .

ويقع النصر في مجموعة تضمّ أندية المجمّعِ البترولي الجزائري وفاب الكاميروني والبوليس المالي وas من النيجر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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