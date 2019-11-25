تعرف على آخر تحضيرات النصر للكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت مساء اليوم الإثنين بعثة الفريق الأاول لكرة القدم بنادي النصر متجهة إلى جمهورية مصر العربية للدخول في معسكر استعداداً لمواجهة “دجوليبا” المالي على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق النصر الفوز على الهلال ودياً مساء أمس الاحد على أرضية ملعب شهداء بنينا بهدف سجله أسامة البدوي في مباراة شهدت حضور جماهيري كبير .

وقال عضو مجلس الإدارة في نادي النصر حاتم قطيش إن بعثة النصر ستغادر اليوم إلى مصر، وستدخل في معسكر تحضيري قبل مواجهة “دجوليبا” المالي .

قطيش أضاف في تصريحات خاصة لأخبار ليبيا 24 أن الفريق سيغادر مصر يوم 5 من شهر ديسمبر إلى غينيا لمواجهة حوريا كوناكري .

وعن التعاقدات الأخيرة أوضح ” تعاقدنا مع أحمد الهرام وسنعلن عن عدد من الانتدابات في الساعات القادمة ” .

وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت النصر في المجموعة الثانية إلى جانب حوريا كوناكري و دجوليبا المالي و بيدفيست من جنوب أفريقيا .

وسيفتتح النصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة دجوليبا المالي، في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيلعب أمام حوريا كوناكري في الجولة الثانية في الثامن من ديسمبر بالعاصمة الغينية كوناكري ويختتم الذهاب بلقاء – بيدفيست على ملعب استاد بيدفيست بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا في 28 من ديسمبر .

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