صولة يقترب من الدوري الجزائري

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت أخبار ليبيا 24 أن إدارة نادي شبيبة القبائل الجزائري، تقترب من ضم اللاعب الليبي “محمد صولة “خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان محمد صولة، لاعب الرفاع البحريني، قريبًا من خوض تجربة احترافية بالدوري الجزائري، بعدما كان في وقت سابق مرشحًا للانتقال لأحد الأندية السعودية.

ويعتبر صولة من الأسماء الليبية الشابة التي برزت خلال المواسم الأخيرة سواء مع الأهلي طرابلس أو مع المحرق البحريني وأخيرًا مع الرفاع، كما قدم أداء مميز مع المنتخب الليبي خلال المباراة الأخيرة أمام تنزانيا .

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