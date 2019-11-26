218 تُطلق استفتاء شخصية العام الرياضية

أطلقت 218 استفتاءً حول شخصية العام 2019 الرياضية في ليبيا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُمكن التصويت عبر كتابة اسم المرشح في تعليق يتضمن الرقم أو الاسم على منشور التصويت في صفحات القناة على “الفيسبوك وتويتر”.

تمكن بقبضته الذهبية من الانتصار في نزالات عالمية في ألمانيا ومالطا وبريطانيا أمام منافسين من عدة جنسيات، ما سمح له بالارتقاء في ترتيب الملاكمين المحترفين.

وسيستمر التصويت حتى الثاني من ديسمبر 2019 وسيعلن عن اسم شخصية العام في برنامج “قيم” بحلقة الإثنين المقبل.

توج هذا العام ببطولة مستر أولمبياد لكمال الأجسام لفئة 212 أمام تنافس كبير من عدة أبطال عالميين كالأمريكي ديريك لنسفورد وشاون كلاريدا.

قدّم عاماً متميزاً تأهل خلاله لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ليصبح أول رياضي ليبي يتأهل لأولمبياد الصيف القادم.

توج مع فريقه الترجي بدوري أبطال أفريقيا ليصبح أول لاعب ليبي يتوج بأغلى بطولة في القارة السمراء.

يترأس اتحاد الكرة منذ عام من الآن بعد الخلافات التي تواصلت مع إدارة الاتحاد السابق ولايزال اتحاد الكرة، يبحث عن نفسه رغم التخبطات المتواصلة في الفترة الأخيرة.

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