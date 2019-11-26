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سلة النصر تستعد لمواجهة فاب الكاميروني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر للمرة الأولى في العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء أمس قبل أنْ يفتتح مبارياته في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية عندما يلتقي المستضيف فريق فاب الكاميروني مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا.

وحضر جميع اللاعبين المران الأول للمدرب المصري طارق سليم الذي عاد مجددا لتدريب فريق النصر عقب قيادته الفريق في وقت سابق لتحقيق لقب الدوري قبل موسمين.

وذكر مدير لعبة كرة السلة بنادي النصر أحمد التركي في تصريحات خاصة لـ218 أن الفريق وصل للكاميرون صباح أمس بعد رحلة استغرقت حوالي ثماني عشرة ساعة من تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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