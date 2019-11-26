سلة النصر تستعد لمواجهة فاب الكاميروني

تدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر للمرة الأولى في العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء أمس قبل أنْ يفتتح مبارياته في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية عندما يلتقي المستضيف فريق فاب الكاميروني مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا.

وحضر جميع اللاعبين المران الأول للمدرب المصري طارق سليم الذي عاد مجددا لتدريب فريق النصر عقب قيادته الفريق في وقت سابق لتحقيق لقب الدوري قبل موسمين.

وذكر مدير لعبة كرة السلة بنادي النصر أحمد التركي في تصريحات خاصة لـ218 أن الفريق وصل للكاميرون صباح أمس بعد رحلة استغرقت حوالي ثماني عشرة ساعة من تونس.

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