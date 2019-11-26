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الهلال ينفي انتقال مهاجمه أنس المصراتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن إدارة نادي الهلال نفت وصول أي عرض يقضي بانتقال مهاجم فريقها أنس المصراتي إلى اتحاد العاصمة الجزائري خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

المصراتي يتدرب بشكل منتظم رفقة الفريق بإشراف المدرب الوطني ناصر الحضيري وشارك كلاعب بديل في مباراة الهلال الودية الأخيرة أمام النصر والتي خسرها بهدف دون مقابل قبل يومين بملعب بنينا.

وفي السياق ذاته ذكر موقع ريميسا أيضا أن إدارة الهلال لاتنوي الوقوف في وجه اللاعب حال تحصل على عرض للاحتراف خارج ليبيا ولكنها إلى الآن لم تخاطب من أي ناد بشكل رسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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