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بعثة النصر تصل القاهرة تمهيدا لمواجهة دجوليبا المالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة دجوليبا المالي لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وسيقيم الفريق بفندق نادي حرس الحدود المصري طيلة أيام بقائه في القاهرة وسيباشر تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني محمد الككلي ومساعده سعد الزياني.

وكان النصر قد خاض قبل سفره إلى مصر مباراة ودية جمعته بفريق الهلال بملعب بنينا تفوق فيها بهدف دون مقابل سجله اللاعب أسامة البدوي.

ولم تشهد البعثة تسجيل أي غيابات تذكر حيث يستعد الفريق بشكل جاد لبداية مشواره في البطولة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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