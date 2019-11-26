تقارير إيطالية: سامبدوريا مهتم بضم محمد المنير

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام سامبدوريا الإيطالي بلاعب المنتخب الوطني محمد المنير المحترف في الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت التقارير الصحفية الإيطالية بأن محمد المنير لايزال متردداً في خياره بالانضمام إلى الدوري الإيطالي وخوض تجربة مع سامبدوريا، لكن من المتوقع أن تلعب عائلة المنير دوراً كبيراً في حسم قرار انتقاله إلى الملاعب الإيطالية واللعب مع سامبدوريا بقيادة المدرب كلاوديو رانييري، ويحتل سامبدوريا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد اثنتي عشرة نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وكان المنير قد خاض تجربة احترافية في الملاعب الأوروبية مع دينامو مينسيك البيلاروسي عام 2015 لينتقل بعد عام لبارتيزان بلغراد الصربي قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي واللعب مع فريق أورلاندو سيتي عام 2017 لينضم بعد عام لفريق لوس أنجلوس أف سي الذي لايزال يواصل ميسرته معه حتى الآن.

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