«اليويفا» يقدم التشكيلة المبدئية لأفضل فريق للعام 2019

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” تشكيلة مبدئية والتي سيختار منها أفضل 11 لاعباً لعام 2019 حيث وضع في كل خط عدد من المرشحين الذين تألقوا مع أنديتهم.

حارس المرمى:

أليسون بيكر (ليفربول)

مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)

إديرسون (مانشستر سيتي)

يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

أندريه أونانا (أياكس).

المدافعون:

جوردي ألبا (برشلونة)

أليكساندر-أرنولد (ليفربول)

أندري روبرتسون (ليفربول)

سيرخيو راموس (ريال مدريد)

ايمريك لابورت (مانشستر سيتي)

جيرار بيكيه (برشلونة)

فيرغيل فان دايك (ليفربول)

ماتياس دي ليخت (أياكس-يوفنتوس)

سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)

دالي بليند (أياكس)

خوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد)

جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)

كاليدو كوليبالي (نابولي)

نيكولاس تاليافيكو (أياكس)

يان فيرتونخين (توتنهام).

لاعبو الوسط:

تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

فرينكي دي يونغ (أياكس-برشلونة)

أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)

فابينيو (ليفربول)

برونو فرنانديز (سبورتينج لشبونة)

جوردان هندرسون (ليفربول)

جورجينيو (تشيلسي)

نغولو كانتي (تشيلسي)

فابيان رويز (نابولي)

ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

دوني فان دي بيك (أياكس)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول)

حكيم زياش (أياكس).

المهاجمون:

دوسان تاديتش (أياكس)

ساديو ماني (ليفربول)

محمد صلاح (ليفربول)

ليونيل ميسي (برشلونة)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)

سون هيونج مين (توتنهام)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

هاري كين (توتنهام)

ايدين هازارد (تشيلسي-ريال مدريد)

سيرج غنابري (بايرن ميونيخ)

روبرتو فيرمينو (ليفربول)

بيير-ايمريك أوباميانغ (أرسنال)

سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي).

فيما تم استبعاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، رأس حربة ريال مدريد، ويعد من أبرز اللاعبين الغائبين عن القائمة رغم الأداء المميز الذي قام به على مدار الموسم.

وغاب عن المشهد أيضا لوكا مودريتش الذي حصد جائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه مع ناديه في الفترة الأخيرة، لاسيما أن الإصابات لاحقته فضلاً عن حاجته إلى اكتساب المزيد من اللياقة البدنية بسبب تقدمه في السن.

